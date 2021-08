Grootste cutterzuiger ter wereld ‘Spartacus’ van IHC naar Deme Facebook

Twitter

Email Kinderdijk 05 augustus 2021, 10:11

Royal IHC heeft de Spartacus, ’s werelds grootste cutterzuiger, opgeleverd aan het Belgische baggerconcern Deme. Het is ook de eerste cutterzuiger die op LNG vaart. Deme zet het schip in bij de aanleg van de Abu Qir haven in Egypte.

1 / 1 De Spartacus is het grootste schip van zijn soort en tevens de eerste op LNG. (Foto Royal IHC) De Spartacus is het grootste schip van zijn soort en tevens de eerste op LNG. (Foto Royal IHC)

Deme heeft wel lang moeten wachten op de Spartacus. Het casco ging al in 2018 te water, maar de afbouw vergde nog zo’n drie jaar. Dit hield mede verband met de financiële problemen van de werf, die uiteindelijk met steun van de overheid van de ondergang moest worden gered.

De Spartacus heeft zes motoren die samen zorgen voor 44.180 kW vermogen. Daarmee is de Spartacus de krachtigste cutterzuiger van de Deme-vloot. De vier hoofdmotoren kunnen draaien op LNG, MDO en HFO, en de twee hulpmotoren hebben dual fuel-technologie. Het schip kan op een diepte van 45 meter baggeren.

Abu Qir

Deme gaat de Spartacus gebruiken bij het grootste project uit de geschiedenis van het bedrijf, met een waarde van 300 miljoen euro. Het project omvat de winning van 1000 hectare nieuw land, de verdieping van het toegangskanaal van de haven tot 23 meter en het uitbaggeren van een zwaaikom tot 22 meter.

Reacties

Gerben Eggink, CEO van Royal IHC, laat in een reactie weten: ‘Spartacus is een van de meest uitdagende projecten die Royal IHC ooit heeft ondernomen. Nu het is volbracht en we de Spartacus kunnen overdragen aan Deme overheerst bij ons een gevoel van enorme trots.’

De CEO van Deme, Luc Vandenbulcke, laat op zijn beurt weten: ‘Spartacus zet niet alleen nieuwe standaarden in de baggersector. Dit buitengewone schip benadrukt de voortdurende drive van Deme om te pionieren, te innoveren en kansen te creëren.’

Lees ook:

(Jelmer Bastiaans)