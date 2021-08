Schuttevaer Premium Dochterbedrijf MSC zet sleepdienst op in Rotterdam Facebook

Twitter

Rotterdam 03 augustus 2021, 17:09

MedTug, een dochterbedrijf van de Mediterranean Shipping Company (MSC), gaat een sleepdienst op zetten in Nederland. Het bedrijf is recent op meerdere plekken in Europa begonnen met een gelijkwaardige dienst.