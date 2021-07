Schuttevaer Premium Saltwater tekent concept voor tanker op waterstof Facebook

PAPENDRECHT 31 juli 2021, 15:00

De binnenvaarttanker van de toekomst vaart op waterstof, denkt men bij het Papendrechtse ingenieursbureau Saltwater. Maar het kan nog wel even duren voordat de techniek daarvoor echt rijp is. De ontwerpers tekenden daarom een flexibel schip waarvan de krachtbron uitwisselbaar is: de Hydrogenius.