Reindert van der Boor voer al 20.000 keer naar Schiermonnikoog

Drommen mensen staan op een zonovergoten zaterdagochtend in Lauwersoog voor de toegangspoorten naar de veerboot naar Schiermonnikoog. De boot van 09:30 uur is favoriet. Omdat het druk zou worden was een extra ploeg van Rederij Wagenborg stand-by om een tweede boot te bemannen. Dat bleek niet nodig. Klokslag half tien vertrok het ms Rottum met aan boord het maximale aantal passagiers.