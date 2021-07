Schuttevaer Premium SZW: Minder arbeidsongevallen bij vervoer over water, geen in de visserij Facebook

Den Haag 29 juli 2021, 15:00

Het aantal arbeidsongevallen bij vervoer over water is in 2020 gedaald van 19 naar 12 ten opzichte van 2019. In de visserijsector zijn vorig jaar geen arbeidsongevallen gemeld. Dat blijkt uit de jongste jaarrapportage van de inspectie SZW.