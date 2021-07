Schuttevaer Premium Duik- en bergingsbedrijf Visschers verwijdert drijfvuil sluis Macharen Facebook

Het hoge water heeft veel vuil achtergelaten. Dit is niet alleen te zien in de uiterwaarden, maar het hoopt zich ook op bij sluizen en stuwen. Duik- en bergingsbedrijf Visschers uit Schaijk verwijderde onlangs het drijfvuil aan de buitenkant van sluis Macharen in het havengebied van Oss.