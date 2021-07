Schuttevaer Premium Dordtse brugwachter Henk Schot viert 100ste verjaardag Facebook

Voormalig schipper en brugwachter Henk Schot is 28 juli 100 jaar geworden. Hij was onder meer brugwachter op de Prins Hendrikbrug in Dordrecht.