Schuttevaer Premium Zeevrachtenmarkt: Langzaam varen niet opportuun in huidige markt Facebook

Twitter

Email 28 juli 2021, 10:00

Rederij Goodbulk heeft nog steeds weinig succes met langzaam varen. De eigenaar van Goodbulk is van mening dat dit brandstof bespaart. Wat natuurlijk ook zo is, maar de schepen zijn wel langer onderweg en in de huidige markt doet de omloopsnelheid ertoe.