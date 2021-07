Opnieuw fosfine-alarm op binnenvaartschip Facebook

De brandweer in Veghel heeft dinsdagavond 27 juli een te hoog fosfinegehalte gemeten in het ruim van het met tarwe geladen binnenvaartschip Semper Spera. De schipper is geadviseerd naar het ziekenhuis te gaan voor bloedonderzoek.

1 / 1 De brandweer moest uitrukken voor fosfine aan boord van de Semper Spera. (Foto As Media) De brandweer moest uitrukken voor fosfine aan boord van de Semper Spera. (Foto As Media)

Het schip was in Oss beladen met een partij tarwe bestemd voor veevoerfabrikant De Heus aan de Zuid-Willemsvaart in Veghel. Naderhand kreeg de fabriek een melding dat de lading wellicht fosfine zou bevatten. De lading was afkomstig van een trein uit Polen. In een andere partij uit deze trein was de gevaarlijke stof namelijk aangetroffen. Die was terechtgekomen in de Coby met bestemming Utrecht. Ook de Imatra was onderweg met dezelfde tarwe met bestemming Meppel. Dit schip werd in Zwolle stilgelegd voor onderzoek.

Alarm

De brandweer van Veghel werd dinsdag rond 20:00 uur gealarmeerd om naar het schip aan de Huygensweg in Veghel te komen. Een woordvoerder van de brandweer Brabant-Noord bevestigt dat in de laadruimte fosfinegas is gemeten, maar niet op het dek. Hoewel de schipper volgens de brandweer geen klachten had, is hij wel uit voorzorg voor bloedonderzoek naar het ziekenhuis gegaan.

Volgens bevrachter Rederij De Jong is onduidelijk waarom de waarden in de treinlading uit Oss te hoog waren. Dat zou pas zijn gebleken tijdens het lossen van de Coby in Utrecht. Een woordvoerder wijst erop dat toen direct alle nodige maatregelen zijn getroffen. De Semper Spera was al bijna in Veghel en werd daar onmiddellijk gecontroleerd. ‘In de woning en aan dek werd niets gemeten. In het ruim wel. Toch hebben we de schipper geadviseerd zich te laten onderzoeken.’

Tegelijkertijd werd de Imatra gealarmeerd en veilig afgemeerd in Zwolle. Ook daar was volgens de woordvoerder geen sprake van direct gevaar.

Inspectie SZW

De volgende stap voor De Heus is om met inspectie SZW (sociale zaken en werkgelegenheid) te kijken naar wat er gebeurd is en hoe het voorkomen kan worden in de toekomst. Technisch directeur Gert-Jan Schipper laat weten vaker met deze handelspartij samen te werken, maar hij heeft een dergelijk gebeuren nog niet eerder meegemaakt.

Fox

In december van 2019 gebeurde een zeer ernstig ongeluk met fosfine in een lading zonnebloemschrootpellets uit Oekraïne. De giftige lading kwam in dehet binnenvaartschip Fox terecht. Het schippersechtpaar André en Vanessa de Waardt raakten ernstig vergiftigd en werd woensdagavond 4 december in Nieuwegein doodziek van boord gehaald.

De geruchtmakende zaak zorgde ervoor dat de havens van Amsterdam en Rotterdam hun protocollen voor gegaste lading hebben aangescherpt.

(Jelmer Bastiaans)