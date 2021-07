Schuttevaer Premium Navare knalt pardoes op een krib Facebook

TERNEUZEN 28 juli 2021, 12:00

De schrik zit er bij schipper Dick Mudde (59) nog een beetje in. Maandagmiddag 12 juli liep hij dwars van Hardinxveld uit zijn roer en voer op een krib met de geladen Navare. Een passerend schip schoot hem te hulp en bracht hem veilig in de Beatrixhaven in Werkendam.