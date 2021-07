Damens Sparky haalt alle kracht uit batterijen Facebook

Hai Phong 28 juli 2021, 12:00

Damen Shipyards in Vietnam legt momenteel de laatste hand aan de allereerste volledig elektrische RSD-sleper. De havensleper haalt maar liefst een paaltrek van 70 ton uit 2240 batterijen, die samen goed zijn voor 2780 kWh.

Damen bouwt de Sparky gedoopte Reversed Stern Drive Electric (RSD-E) Tug 2513 in opdracht van de haven van Auckland in Nieuw-Zeeland. Daar moet Sparky eraan bijdragen dat de haven in 2040 emissie-vrij wordt. De in felle kleuren geschilderde boot komt eind dit jaar in bedrijf en kan dan zowel als voor- of achterboot dienst doen.

Drie RSD sleepboten voor Antwerpen

Niet lang geleden, april jl., bouwde Damen Shipyards ook drie RSD sleepboten voor de Haven van Antwerpen. Hoewel deze niet elektrisch varen voldoen zij wel aan de IMO Tier III-eisen. Antwerpen presenteerde het drietal dan ook als ‘groen’.

(Jelmer Bastiaans)