Probleem ‘vergeten’ scheepswerven Stellendam nog steeds niet opgelost

DEN HAAG 27 juli 2021, 17:30

Het probleem van de bij de Brexit ‘vergeten’ scheepswerven in Stellendam is nog steeds niet opgelost. De NVWA is in het weekend niet bereikbaar en de Stellendamse scheepswerven lopen hierdoor opdrachten mis.