Zwaargewonde van charterschip in Bruinisse per traumahelikopter naar ziekenhuis

Een opvarende van het charterschip Tertius in de haven van Bruinisse is in de vroege ochtend van maandag 26 juli zwaargewond geraakt. Hij is per traumahelikopter naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht.

1 / 1 Eerst is de zwaargewonde persoon van boord gehaald en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. (Foto AS Media) Eerst is de zwaargewonde persoon van boord gehaald en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. (Foto AS Media)

Over wat er gebeurd is op de 25 meter lange Tertius wil het bedrijf geen uitspraken doen. De bemanning van de Tertius is momenteel ook niet op de hoogte van de gezondheidstoestand van het slachtoffer. De rederij zegt dinsdag 27 juli met nadere uitleg over het voorval te zullen komen.

Via alarmeringen.nl is te zien dat om 03.00 uur ’s nachts een ambulance en een assistentievoertuig richting Bruinisse gaan. Het voertuig moest ervoor zorgen dat de persoon van boord kon worden getakeld.

Charterschip

De Tertius is een voormalig zeewaardig Duits meetvaartuig. Tegenwoordig is het te boeken voor een meerdaags verblijf of een korte trip. Zowel duikers als sportvissers maken gebruik van de Tertius. In welke hoedanigheid het slachtoffer aan boord was is ook nog onduidelijk.

