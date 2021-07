Schuttevaer Premium Schiphol is omweg waard voor zeelieden in coronatijd Facebook

Twitter

Email SCHIEDAM 26 juli 2021, 09:00

Zeelieden uit India, die via Amsterdam naar Singapore reizen. Dat lijkt omslachtig, maar blijkt dankzij Boers Crew Services in Schiedam vaak de meest efficiënte route. Boers zette een corona testprocedure op die zo gesmeerd loopt dat die volgens het bedrijf een omweg waard is.