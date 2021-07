Schuttevaer Premium Ferus Smit: bomvolle orderportefeuille en zo gesloten als een oester Facebook

Twitter

GRONINGEN 25 juli 2021, 12:00

Scheepswerf Ferus Smit aan het Winschoterdiep in Westerbroek is een bolwerk waar zelfs voor de vakbond de deur potdicht blijft. De werf mag dan prima schepen bouwen en een goedgevulde orderportefeuille bezitten, erover praten doet het familiebedrijf liever niet. En in samenwerken met andere werven ziet Ferus Smit ook geen brood.