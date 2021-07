Schuttevaer Premium Noors bedrijf wil CO2 uit scheepsmotoren opvangen Facebook

OSLO 24 juli 2021, 15:00

Het Noorse technologiebedrijf Teco 2030 werkt aan een alternatieve methode om de CO2-uitstoot in de scheepvaart te verminderen. Het idee is de CO2 op te vangen, te zuiveren en in vloeibare vorm op te slaan in tanks aan boord.