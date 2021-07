[OPINIE] Binnenvaart-infrastructuur groeit niet mee met de schepen

Met de gigantische bunkertanker Vorstenbosch speelde VT in op de schaalvergroting in de zeevaart. Ook in andere marktsegmenten is er vraag naar steeds grotere binnenvaartschepen, zodat de grenzen van de vaarweginfrastructuur worden opgezocht om die maximaal te benutten. (Archieffoto Arie Jonkman)