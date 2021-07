Schuttevaer Premium [UPDATE] Nog enige stremmingen op de Maas, Boven-Rijn geblokkeerd Facebook

Op de Maas is beroeps- en recreatievaart op de meeste plekken weer toegestaan. Tussen sluis Heel en sluis Lith is er nog een stremming tot nader bericht. Op de Rijn is de scheepvaart nog gestremd tussen Bazel en Mannheim.