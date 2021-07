Schuttevaer Premium CDA-Europarlementariër Tom Berendsen op bezoek bij binnenvaartschip Challenger Facebook

DORDRECHT 22 juli 2021, 07:00

Europarlementariër Tom Berendsen (CDA) stapte dinsdag 20 juli aan boord bij de poedertanker Challenger (82 x 9 meter) van Rienk Abrahamse. Berendsen heeft binnenvaart in zijn portefeuille en wilde graag van schipper en CDA-lid Abrahamse horen wat beter kan in de sector. Abrahamse is al langer betrokken bij overleg over de maritieme plannen van de christen-democraten.