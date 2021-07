Hulp noodzakelijk om natuurgebieden op te ruimen na hoogwater Facebook

Beheerders van natuurgebieden langs de rivieren in Limburg, Brabant en Gelderland hebben hulp nodig om alle achtergebleven rommel na de overstromingen van de Maas weer op te ruimen. Op de oevers vinden boswachters kliko’s, koelkasten, kadavers, hout en grote hoeveelheden huishoudelijk afval. In Zuid-Limburg zijn ook veel spullen aangespoeld die met het Maaswater uit België zijn aangevoerd.

Rijkswaterstaat is begonnen met kraanschepen rommel uit het water te vissen. De dienst hoopt zo te voorkomen dat stuwen en sluizen beschadigen door drijvende troep. Rijkswaterstaat overlegt ook met de gemeenten en de natuurbeheerders hoe de oevers en uiterwaarden opgeruimd moeten worden. Tussen de achtergebleven rommel bevindt zich ook afval dat gevaarlijk kan zijn.

Natuurmonumenten waarschuwt dat vrijwilligers die willen opruimen niet op eigen houtje aan de slag moeten gaan. ‘Het is nog niet veilig. De terreinen zijn zompig. Er kunnen gevaarlijke situaties ontstaan door wegtrekkend water en drijfzand. De natuurterreinen zijn nog verboden gebied’, aldus de organisatie.

De beheerders gaan de komende dagen eerst zelf inventariseren wat nodig is. Ze halen kadavers weg. Daarna gaan coördinatoren opruimacties begeleiden. Wanneer die beginnen en waar hulp nodig is, is te vinden op natuurmonumenten.nl/hoogwateropruimactie. (Rene Quist)