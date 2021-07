Schuttevaer Premium DB stelt offciële start nieuwbouw Friesenbrücke uit Facebook

WEENER 20 juli 2021, 07:00

De officiële start van de nieuwbouw van de Friesenbrücke over de Eems bij Weener is uitgesteld. Op 16 juli was een feestelijke startbijeenkomst gepland, maar gezien de catastrofale watersnoodramp elders in Duitsland heeft Deutsche Bahn van het feestje afgezien.