Noodsituatie: ‘Verstoringen in scheepvaart duren tot in 2023’

ROTTERDAM 19 juli 2021, 14:31

De wereldwijde handel via de scheepvaart blijft waarschijnlijk nog tot in 2023 last houden van verstoringen. Dat komt vooral door eerdere opstoppingen in het Suezkanaal en in Chinese havens en het tekort aan containers, zegt de Nederlandse tak van kredietverzekeraar Euler Hermes.