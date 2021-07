Waarom steken NedCargo en BCTN miljoenen in elektrische binnenvaart? – Studio Schuttevaer Facebook

Twitter

Rotterdam 16 juli 2021, 13:18

Logistiek dienstverlener NedCargo en inlandterminal BCTN hebben zaterdag Den Bosch Max Groen en Blauw laten dopen. De containerschepen varen nu nog dieselelektrisch maar binnen een paar maanden zouden deze schepen via batterijcontainers volledig emmissieloos moeten worden aangedreven. In Studio Schuttevaer legt Diederik Antvelink waarom NedCargo zo zwaar investeert in vergroening van de binnenvaart. En binnenvaartexpert

Kees de Vries duidt wat de Europese klimaatplannen gaan betekenen voor de maritieme sector en in het bijzonder de binnenvaart.