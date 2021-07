Schuttevaer Premium Hectiek in laatste uren van het puls-tijdperk Facebook

De laatste uren van het puls-tijdperk zijn hectisch geweest. Althans in de beleving van Jelle Romkes, schipper op de UK-1. ‘Om gek van te worden. Het leek wel of er paniek was uitgebroken bij de NVWA. En dat terwijl de laatste pulsvissers precies wisten waar ze aantoe waren.’