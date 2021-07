Schuttevaer Premium Rijkswaterstaat geeft Code Rood voor extreem hoge waterstand Maas Facebook

Email MAASTRICHT 15 juli 2021, 13:11

Rijkswaterstaat heeft in verband met de extreem hoge waterstand in de Maas waarschuwingscode Rood afgegeven. Het waterniveau komt naar verwachting boven het niveau van de overstromingen van de rivier in 1993 en 1995.