Column BLN-Schuttevaer: Wonderlijke kronkels

ZWIJNDRECHT 15 juli 2021, 10:00

Het lijkt erop dat we (voorlopig) de pandemie een beetje achter ons hebben gelaten. Die heeft ons ongeveer anderhalf jaar in de greep gehad. Er zijn wereldwijd heel wat slachtoffers gevallen. Tot op heden is niet duidelijk waar het is begonnen, al zijn er wel sterke vermoedens. Het valt mij op dat we tegenwoordig blijkbaar niet meer accepteren dat er ook dingen gewoon gebeuren zonder dat je daar iemand de schuld van kunt geven. De media hebben bol gestaan van nieuws over de pandemie. Het was het gesprek van de dag. Voor de nabestaanden is dit natuurlijk een drama. Maar wat mij dan intrigeert is dat jaarlijks circa 1,5 miljoen mensen overlijden aan TBC. Elk jaar weer. En daar lees je heel weinig over.