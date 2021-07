Schuttevaer Premium Zeevrachtenmarkt: Ook oudere schepen verdienen geld Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 14 juli 2021, 10:00

De handel in tweedehands droge-ladingschepen levert momenteel behoorlijk wat inkomsten op. Capesizers leveren momenteel relatief het meeste geld op. Reders kopen liefst nieuwe schepen en verkopen oudere. Het gevaar is dat oudere schepen in de vaart blijven. Er is inmiddels ook met oudere schepen nog goed geld te verdienen.