ING: ‘Vervoer grondstoffen over de Rijn trekt aan door grotere vraag’

Het vervoer van grondstoffen over de Rijn gaat weer aantrekken omdat er meer vraag is vanuit de industrie. Dat voorspelt ING in zijn nieuwe prognose, die deze maand is gepubliceerd.