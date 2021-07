Schuttevaer Premium Scheepvaart groeit door in eerste halfjaar North Sea Port Facebook

Twitter

Email VLISSINGEN 14 juli 2021, 10:01

De binnenvaart en zeevaart gedijen goed in de havens van North Sea Port. In het eerste halfjaar van 2021 steeg de goederenoverslag via zeeschepen met 5,1%, vergeleken met het eerste halfjaar van 2020. In totaal werd er via de zeevaart 34 miljoen ton aan goederen verhandeld in de havens. De overslag via binnenvaartschepen steeg met 1,9% naar 29 miljoen ton.