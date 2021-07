Schuttevaer Premium Piraterij daalt naar laagste niveau in bijna dertig jaar Facebook

Het aantal aanvallen door piraten is in de eerste helft van dit jaar gedaald naar het laagste niveau sinds 1994. Er waren in totaal 68 incidenten, meldt het Internationale Maritieme Bureau (IMB) op basis van nieuwe data. In dezelfde periode een jaar eerder werden 98 aanvallen geregistreerd.