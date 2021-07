Schuttevaer Premium Hyperloop moet containers met snelheid van 200 km/uur vervoeren Facebook

HAMBURG 12 juli 2021, 13:21

Het Amerikaanse HyperloopTT en de Hamburger havenexploitant HHLA geven tijdens het ITS Mobility wereldcongres in Hamburg een virtuele demonstratie van een hyperloop. Via het hyperloop-systeem Hyperport moeten in de nabije toekomst containers met een snelheid tot 200 kilometer per uur door een buizensysteem worden vervoerd.