Dubbele doop Den Bosch Max-schepen bij BCTN

DEN BOSCH 12 juli 2021, 19:30

Eigenlijk is het de goden verzoeken. Varen met een schip dat nog niet is gedoopt. Toch noopten de bijzondere omstandigheden tot het uitstel van de dubbele doop van de containerschepen Den Bosch Max Groen en de Den Bosch Max Blauw. Het mocht zaterdag 10 juli de pret niet drukken op de BCTN-terminal in de Brabantse provinciehoofdstad.