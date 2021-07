Grootste diamantmijnbouwschip ter wereld nadert voltooiing Facebook

Het 177 meter lange diamantmijnbouwschip dat Damen Shipyards in Roemenië in aanbouw heeft voor De Beers Marine Namibië, nadert haar voltooiing.

Het 177-meter lange schip is de grootste van zijn soort.

Zo is Alewijnse intussen bezig met de afronding van de elektrotechnische installatie aan boord. In totaal werd 490 kilometer elektriciteitskabel gelegd. Ook voorzag Alewijnse het grootste offshore diamantmijnbouw-schip ter wereld van een walstroomaansluiting.

Het schip komt als AMV3 in bedrijf en is het zevende mijnbouwschip van de Zuid-Afrikaanse mijnbouwer De Beers. Ze is drie meter langer dan de Mafuta van De Beers. De AMV3 wordt deze zomer opgeleverd en zal vanaf 2022 worden ingezet voor diamantwinning voor de kust van Namibië.

(Jelmer Bastiaans)