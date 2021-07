Schuttevaer Premium Future Proof Shipping krijgt CCR-goedkeuring waterstofvoortstuwing ms Maas Facebook

ROTTERDAM 08 juli 2021, 16:00

De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) is akkoord met het gebruik van waterstof in het containerschip Maas van Future Proof Shipping (FPS). De benodigde ontheffing van het Reglement Onderzoek Schepen op de Rijn (ROSR) is volgens FPS een mijlpaal op weg naar emissievrije scheepvaart.