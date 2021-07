Dubai opgeschrikt door explosie op containerschip Facebook

Een explosie aan boord van een containerschip in de haven van Dubai heeft woensdagnacht voor grote onrust gezorgd. De explosie werd tot 25 kilometer van het schip gevoeld. Lokale media melden dat er geen gewonden zijn gevallen.

De explosie is vermoedelijk het gevolg van een ladingbrand. Het schip was geladen met 130 containers. Op beelden op Twitter is te zien hoe de havendienst na de explosie bezig is de brand onder controle te krijgen.

A fire caused by an explosion within a container on board a ship at Jebel Ali Port has been brought under control; no casualities have been reported. pic.twitter.com/oMTaJhgEYd — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) July 7, 2021

De explosie had plaats in de Jebel Ali-haven, een van de grootste containerhavens ter wereld. De werkzaamheden in de haven zijn intussen weer op gang gekomen. De haven is de grootste in het Midden-Oosten en heeft vier containerterminals, die jaarlijks zo’n 14 miljoen teu overslaan.

