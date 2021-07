Bediening Beekse en Donkse Brug van Schijndel naar Tilburg Facebook

De ICT-systemen van de Beekse Brug en de Donkse Brug in de Zuid-Willemsvaart worden eind juli vervangen. De bruggen zijn onderdeel van de 18 bruggen waarvan Istimewa Elektro de bedieningssystemen vernieuwt. De scheepvaart zal volgens Rijkswaterstaat weinig hinder ervaren.

1 / 1 De Donkse Brug zal bediend gaan worden vanuit Tilburg. (Foto Rijkswaterstaat) De Donkse Brug zal bediend gaan worden vanuit Tilburg. (Foto Rijkswaterstaat)

Vanaf 23 tot 25 juli wordt er gewerkt aan de Beekse Brug in Laarbeek en van 4 tot 5 augustus aan de Donkse Brug in Beek en Donk. Na de werkzaamheden worden de bruggen niet meer bediend vanuit Schijndel, maar vanuit de hoofdbediencentrale in Tilburg. Tijdens de werkzaamheden worden de bruggen lokaal bediend. Een optie die permanent mogelijk blijft, mocht dit nodig zijn.

Werkzaamheden

Istimewa Elektro is in opdracht van Rijkswaterstaat bezig de ICT-systemen van meerdere bruggen en sluizen te vernieuwen. Het gaat om bruggen en sluizen op het Wilhelminakanaal en de Zuid-Willemsvaart. De bediening verhuist daarbij volledig naar de bediencentrale in Tilburg.

De Beekse Brug gaat een maand na de ICT-aanpassing in onderhoud als onderdeel van de werkzaamheden aan zes Brabantse en een Limburgse kanaalbrug.

(Jelmer Bastiaans)