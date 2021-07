Schuttevaer Premium Rapport Van Dalen over visserij door Europarlement aangemomen Facebook

Email Straatsburg 07 juli 2021, 10:30

Het ontwerprapport van Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie) is met ruime meerderheid aangenomen door het Europees Parlement. Het rapport met als boodschap: ‘Windmolens in zee? Dan beslissen vissers mee!’ wil ervoor zorgen dat de visserij meer betrokken wordt bij de ruimtelijke planning van windparken in de Noordzee.