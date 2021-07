Schuttevaer Premium Duisburg boekt 10% groei in containeroverslag Facebook

Twitter

DUISBURG 07 juli 2021, 12:18

De containeroverslag in de haven van Duisburg, Duisport, is in het eerste halfjaar van 2021 met dubbele cijfers (10%) gegroeid van twee miljoen teu in 2020 naar 2,2 miljoen ton in dezelfde periode dit jaar.