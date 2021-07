Schuttevaer Premium Bertus, ‘icoon’ van Den Helder overleden Facebook

Twitter

Email DEN HELDER 07 juli 2021, 20:00

De in Den Helder wereldberoemde kegelrob Bertus is niet meer. Hij was al een tijdje niet gezien, maar dat gebeurde wel vaker en telkens kwam hij weer boven water, letterlijk. Maar onlangs werd bekend dat Bertus in mei dood is aangespoeld op de dijk van Den Helder.