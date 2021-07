Verkeersminister Scheuer belooft 1,5 miljard voor verwaarloosde West-Duitse kanalen

Het lijkt veel geld, maar om al het achterstallige onderhoud weg te werken mag je wel wat meer neer leggen, wat denkt u vsn de te lage bruggen op het Rijn Herne Kanaal en Wesel Datteln Kanaal, de slechte staat van de damwand tussen Friedrichsfeld en Hunxe, dan is er nog geen oplossing voor de te zwakke bolders van de grote sluizen op het Wesel Datteln Kanaal, deze hebben ook hun leeftijd niet echt mee, en als men nieuwe sluizen bouwt minimaal 280 mtr. lang, zodat er 2 135 mtr. in passen, of we willen of niet 110,00 mtr. en langer is de toekomst .