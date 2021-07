Buitenlands personeel binnenvaart kan geprikt worden in Rotterdam Facebook

Buitenlands personeel van binnenvaartschepen die deze week in Rotterdam liggen kunnen zich laten vaccineren in de Maassilo, vlakbij de Maashaven. Hier heeft de GGD een priklocatie opgezet voor moeilijk bereikbare doelgroepen.

1 / 1 In de Maassilo wordt er nog een aantal dagen gevaccineerd door GGD Rotterdam-Rijnmond. (Foto GGD Rotterdam-Rijnmond) In de Maassilo wordt er nog een aantal dagen gevaccineerd door GGD Rotterdam-Rijnmond. (Foto GGD Rotterdam-Rijnmond)

In de Maassilo wordt geprikt met het Janssen-vaccin, hiervan is één prik voldoende. Er kan in de Maassilo nog worden geprikt tot vrijdag 9 juli. De priklocatie is opgezet om ervoor te zorgen dat iedereen in Nederland kan worden gevaccineerd. Het is onderdeel van een campagne waarin is geprobeerd zoveel mogelijk ongedocumenteerden, mensen die geen Nederlands spreken en mensen zonder vaste verblijfplaats te vaccineren.

‘Iedereen in Nederland heeft recht op goede zorg. Daar hoort ook een vaccinatie tegen het coronavirus bij’, zegt projectleider Jeanette Plukkel.

Zeevarenden

Voor zeevarenden werd eerder een vaccinatieprogramma opgezet onder leiding van de KVNR. In de reacties op dit artikel was verontwaardiging te lezen dat dit programma niet de kans bood aan buitenlands personeel in de binnenvaart. Die hebben nu wel de mogelijkheid in Rotterdam.

(Jelmer Bastiaans)