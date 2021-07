Vissers Urk kunnen zaterdag coronavaccin zonder afspraak halen Facebook

URK 05 juli 2021, 15:02

Zo’n zeshonderd vissers uit Urk kunnen zaterdag zonder afspraak een coronavaccinatie halen. GGD Flevoland heeft de vaccinatielocatie in een sporthal aan de Vlechttuinen die dag speciaal voor hen gereserveerd.

Omdat de vissers meestal op zee zitten, is het lastig voor hen om een vaccinatie te halen of daar een afspraak voor te maken. Daarom kunnen zij zaterdag zonder afspraak het Janssen-vaccin krijgen. Dat is handig omdat daar maar één prik van nodig is. De vissers moeten wel hun identiteitsbewijs meenemen naar de vaccinatielocatie. (Rene Quist/ANP)