Z-91 Franson in afbouwfase bij Maaskant Stellendam

Maaskant Shipyards in Stellendam is begonnen met de afbouw van de boomkorkotter Z-91 Franson. Het casco is gebouwd op de Safe Shipyard in het Poolse Gdansk, waar het op 19 april te water is gelaten.