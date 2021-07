Kooiman Marine levert twee baggerschepen aan Van Oord Facebook

Kooiman Marine Group heeft twee Water Injection Dredgers (WID) geleverd voor Van Oord. De Maas en de Mersey zijn deze week gedoopt.

1 / 1 De Maas tijdens de proefvaart, een van de twee WID's. (Foto Kooiman Marine) De Maas tijdens de proefvaart, een van de twee WID's. (Foto Kooiman Marine)

De WID-schepen hebben een U-vormige waterinjectie-pijp. Door met hoge druk door deze pijp water de grond in te spuiten komt sedimentatie los. Die sedimentatie wordt vervolgens met de stroming afgevoerd.

Het gaat om twee hybride elektrisch aangedreven schepen. De schepen zijn 43,07 meter lang en 12,4 meter breed. De schepen voldoen aan de IMO tier III en Stage V-eisen.

Dynamic Positioning

‘Naast de ontwikkeling van een duurzaam schip hebben we ook gekozen om het baggerproces te optimaliseren’, meldt Rick Jansen, projectleider nieuwbouw bij Van Oord. ‘Het schip is uitgevoerd met Dynamic Positioning. Het schip is zeer wendbaar door de twee elektrisch aangedreven roerpropellers en de elektrisch aangedreven boegschroef.’

Minder CO2

‘We hebben uitvoerig gekeken naar de vorm van het onderwaterschip. Binnen de lengte, breedte en diepgang restricties is de vormgeving maximaal gestroomlijnd en is de weerstand geminimaliseerd.’, zegt Maarten Kooiman van Kooiman Marine. ‘Hierdoor kan er minder vermogen geïnstalleerd worden wat direct resulteert in vermindering van brandstofverbruik tijdens varen en nog minder CO2 uitstoot. Daarnaast heeft het schip een zeer laag geluidsniveau en een maximaal comfort voor de bemanning.’

