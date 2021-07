Vermiste schipper blijkt gewoon aan boord te zijn Facebook

Dordrecht 01 juli 2021, 15:00

Politie en brandweer hebben afgelopen weekend uren gezocht naar een vermiste schipper. Tot bleek dat de man gewoon aan boord van zijn schip was. In de Wilhelminahaven in Dordrecht waren al duikers ingezet.

De brandweer meldt op Twitter dat rond 12.30 uur een melding binnen kwam van een mogelijk persoon te water. Hulpdiensten kwamen te plaatsen en een duikteam ging met een zoekslag rondom het schip aan de gang.

Toen de hulpdiensten na ruim een uur nog geen teken van leven hadden gevonden staakten zij hun zoektocht. Er werd nog wel een onderwater-drone ingezet die op zoek ging naar de schipper.

#PersoonTeWater #Wilhelminahaven #Dordrecht De persoon is nog niet gevonden. De brandweer schaalt af qua duikers en boten en draagt het incident over aan politie. Er komt een specialistisch team ter plaatse om het over te nemen. Het droneteam blijft tot die tijd nog wel aanwezig. — Brandweer ZHZ (@BrandweerZHZ) June 26, 2021

Pas enkele uren later bleek dat vermiste man helemaal niet vermist was en ook niet te water was geraakt. Hij was gewoon aan boord. De politie gaat nu een uitzoeken hoe het misverstand is ontstaan.

