Kapitein Tusinski met Arklow Artist naar zee

Kapitein Maciej Wojciech Tusinski is in de vroege ochtenduren van zondag 27 juni met de gloednieuwe Arklow Artist vertrokken uit de Eemshaven richting Antwerpen, waar broken rice moest worden geladen voor Liverpool. Scheepswerf Ferus Smit leverde het schip 24 juni op aan Arklow Shipping in Ierland.