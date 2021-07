Schuttevaer Premium Alpinist brengt mts Rival in de vaart Facebook

ZWIJNDRECHT 01 juli 2021, 12:00

Het tankschip Rival is op zaterdag 19 juni gedoopt in Kerkdriel. Het is het achtste binnenvaartschip van Tonny van Strien en het 20.000ste schip dat EOC verzekert. Reden voor een gesprek met deze bevlogen binnenvaartondernemer wiens credo is: doen wat je belooft!