Eefde heeft voor het eerst twee sluiskolken voor u beschikbaar

Sluis Eefde heeft sinds vandaag officieel twee kolken beschikbaar voor schepen die de Twentekanalen in of uit willen. Er is ruim drie jaar aan het sluiscomplex gewerkt. Om de afronding te markeren luidde Rijkswaterstaat de scheepsbel bij het kunstwerk. Daarmee werd tevens het stokje overgedragen voor de verdere verruiming van de vaarweg.