Waarom neemt het aantal aanvaringen toe? Studio Schuttevaer – vrijdag 16.00 uur

Woensdag was het weer raak in Rotterdam. Een tanker voer tegen de Beukelsbrug: twee auto’s aan dek raakten zwaar beschadigd. Het lijkt wel er elke week een eenzijdige aanvaring plaatsvindt. Uit de cijfers van Rijkswaterstaat over 2020 blijkt dat beroepsvaart fors meer tegen bruggen en sluizen aan is gevaren. En uit cijfers van verzekeraar EOC blijkt dat gemiddeld elke drie weken wel een schip schade oploopt door zo’n aanvaring. Wat is oorzaak van deze aanvaringen?

Is de vaarweg onvoldoende berekend op grote schepen. Of zijn schippers te veel afgeleid door telefoon of andere apparatuur? Of is de druk om op tijd te varen te hoog? Of is het domweg toeval? Komen vrijdag praten we hierover in Studio Schuttevaer. Schippers die een bijdrage willen leveren aan deze discussie nodigen we van harte uit om mee te praten: in onze tv-studio in Rotterdam of via een videoverbinding. reacties: rene.quist@schuttevaer.nl . of via Whatsapp of sms: 06-14051010