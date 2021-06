Schuttevaer Premium Cosun Beet Company gaat suikerbieten weer over water vervoeren Facebook

Dinteloord 30 juni 2021, 15:00

Cosun Beet Company in Dinteloord gaat de komende campagne suikerbieten weer losgestort in binnenvaartschepen aanvoeren. Uit een vorig jaar uitgevoerde proef is gebleken dat die optie goedkoper en milieuvriendelijker is is dan transport over weg.